民進黨11日中執會上針對2020大選總結指出，這次大選黨部總共支出約7億元，目前仍短絀1億6000餘萬。前國民黨副祕書長蔡正元以「新海角七億」嘲諷說：「這海角七億只是冰山一角，水面下如何就看不到。」不料，引發民進黨主席卓榮泰回擊，蔡正元大嘆：「幽默感這麼差！」

對蔡正元以「新海角七億」質疑選戰開銷。民進黨主席卓榮泰不滿表示「肺炎影響的是咳嗽，不應該影響眼睛，有人就這樣看不清楚，就隨便對外的講。」卓榮泰並強調，民進黨都是很簡約、節約方式執行每一年預算，卻被有心人士誤解花了那麼多錢在選舉。

卓榮泰以「肺炎影響的是咳嗽，不應該影響眼睛」回擊，令蔡正元不快再貼文表示：「堂堂的執政黨主席嗎？怎麼EQ這麼低？幽默感這麼差！」。

蔡正元表示，卓榮泰指「批評海角七億就是得肺炎，還說肺炎跟咳嗽有關，跟眼睛無關」。但「其實冠狀病毒也會透過眼睛鑽進人體」，蔡正元要「卓主席若沒有這個知識，可以問問陳時中」。

蔡正元指「卓主席你這種回應的風格，是村夫潑婦的回罵法，毫無幽默感可言，也缺少執政黨主席的高度」。網友呼應表示：「拿疾病來罵人或詛咒人，就是潛意識裡歧視患病的人，相當沒水準」、「卓主席腦羞成怒」、「辛苦納稅的台灣人民，永遠忘不了海角七億！」。

(中時電子報)