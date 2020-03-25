恆春基督教醫院終在今年獲補助購進200萬的沐浴車，將開進恆春、牡丹、滿州等鄉鎮，為長年臥病在床的長輩進行「到宅沐浴」服務。（謝佳潾攝）

恆春基督教醫院終在今年獲補助購進200萬的沐浴車，將開進恆春、牡丹、滿州等鄉鎮，為長年臥病在床的長輩進行「到宅沐浴」服務。（謝佳潾攝）

「到宅沐浴車」在台行走10餘年，在中北部幫助不少長期臥床的長輩擺脫只能擦澡的宿命，而屏東的醫護機構則在5年前引進該台車，不過只在屏北、屏中區，直到政府推動長照2.0，恆春基督教醫院終在今年獲補助購進200萬的沐浴車，將開進恆春、牡丹、滿州等鄉鎮服務。

恆春基督教醫院社服兼社健部主任廖玉貴指出，沐浴車在台灣提供服務10餘年，不過多在中北部，5年前屏東才有醫護機構購入，不過也都在屏東市、潮州鎮一帶服務，恆春半島遲遲沒有資源，直到它被列為長照2.0服務項目之一後，恆基才有補助金買車並培訓人力。

她說，其實偏鄉比都市更需要沐浴車，因偏鄉的生活環境、衛生條件都較差，長年臥病在床的長輩比誰都想好好洗個澡，但礙於家人多半不在家、或是經濟等問題，幾乎成了遙不可及的夢，所以沐浴車能開進恆春半島，對長輩來說絕對是件好事也是大事。

恆基表示，今年3月起正式啟動到宅沐浴服務，而到宅服務範圍有恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉，主要提供給65歲以上長者（55歲以上原住民長輩）、領有身心障礙證明者、50歲以上失智症患者，經評估後得以享有備受呵護的沐浴服務。

恆基強調，到宅沐浴服務每人需付600元，不過低收入戶者免費、中低收入戶則付5％，而若有真的需要但無錢給付者，經院方審核過後會透過募款金協助提供服務，確切落實社會福利服務。

(中時 )