余天透露辛龍狀況很不好。(吳松翰攝)

20200325中天新聞 劉真生前26字訴盡無奈 辛龍「22」結緣密碼悼愛妻

「國標舞女王」劉真因動心臟瓣膜手術，搶救45天無效，於本月22號22時22分離世，忍痛放手愛妻，讓辛龍痛到宛如撕心裂肺，仍要打起精神，憔悴現身靈堂為劉真打理後事。辛龍身心狀況也令演藝圈一票好友擔心，余天更透露辛龍一直想不開，討論時整個人心神不能，一下說這、一下說那，不知該如何決定。

辛龍為了搶救劉真，不惜花光所有積蓄，只為了妻子回家團圓，未料事與願違，據悉，他至今仍無法接受劉真已離開的事實，也拒絕使用「火化」2字，今日悄悄在私人臉書PO出妻子追思會開放時間，好友們也擔心留言「辛龍保重，節哀。為了女兒、家人、朋友，一定要加油」、「加油也要寬心。不然，真姐會走不開」。

其中藝人陳為民、郭彥均的留言更令人揪心，陳為民說：「兄弟，有什麼能幫忙的？」郭彥均：「辛龍哥為了小孩要加油下去喔！讓孩子成為全世界最多父愛的女孩...」

吳宗憲今日受訪，也透露演藝圈友人會在4月12日舉辦追思會，希望讓辛龍慢慢走出來，「因為現在比較擔心他和女兒，如果他可以順暢的過一個月，可以將內心最甜美的部份留下來，讓他慢慢去接受劉真已經羽化成仙的事實。」

(中時電子報)