馬國畢25日錄民視《綜藝大集合》，坦言原先開在逢甲商圈的炸雞店近日倒閉，損失近百萬，先前因職棒簽賭欠下5000萬龐大賭債，在全力拚副業及親友幫忙之下，好不容易剩下700萬債務，如今因新冠肺炎疫情影響，債務又爬升至800萬，但他不氣餒，「隔行如隔山，每次失敗，我都得到不同經驗。」

馬國畢表示：「疫情是小問題，順勢讓我有這個階梯可以下。」他解釋，「其實沒有損失很多，應該說是沒賺就是虧錢，加上我沒那麼多資金可以度過這段時間，所以決定暫停這個生意，近期因為逢甲遊客無法和以前比，營業額僅剩原本2成。」

餐飲業經驗豐富的馬國畢也奉勸想走此行的人，「真的要做出特色與品質，我們的口味無法讓人有印象，所以缺乏競爭力。」原先不願意說出炸雞店賠多少錢的他，鬆口停業後還有800萬債務，意外解答炸雞店慘賠金額。最後，他仍開朗表示：「沒關係，活著就有機會。」

(中時 )