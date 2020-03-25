如果高雄市長韓國瑜被罷免之後，會發生甚麼事？也是韓粉的清大博士生何坤軒大膽預測，韓國瑜未來有3條路可走：若沒被罷免會做得更好、若選上黨主席會「盯好」國民黨民代、成為培養下一代青年的「總指揮官」。

何坤軒接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時舉例表示，如果韓國瑜沒被罷免，讓他來做高雄市長，他會用心經營，讓人民生活過得更好。因為整個團隊目前整合得非常好，大家合作無間，整個高雄，會讓大家有感；那如果韓國瑜去選國民黨主席，他一定會把整個組織、整個紀律、整個制度規定得好好的；韓國瑜曾經說過，如果他是黨主席，他會親自在議員旁邊聽質詢，看這些議員、看這些立委平常有沒有做功課、有沒有盡自己的義務。

韓國瑜第三條出路是，培養下一代青年的總指揮官，他會把全台灣的年輕人召集起來，複製自己過去的一些人生經歷、還有能力，他未來不需要出來選，只要扶植這一些年輕人，非常有正能量。

何坤軒甚至認為，韓國瑜若萬一被罷免，他的政治生命並不會結束，因為一個有能力的人，不管在哪一個位置上，他都可以做得非常好。

(中時電子報)