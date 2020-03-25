Ifo3月企業信心指數 觸抵2009年來新低 22:452020/03/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國智庫Ifo25日公布，3月企業信心指數從2月的96跌至86.1，遜於普遍預期的87.7，觸抵2009年來7月來最低點。Ifo發推文指出，「德國經濟大受衝擊」，此最新數據顯示出，歐元區經濟龍頭與全世界經濟，因新冠肺炎大流行前景未卜。 (工商 ) #Ifo #企業信心 #指數 #觸抵 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國新冠肺炎死亡率低 原因曝光 21:562020/03/21 國際 動盪害港 經濟自由度指數王座易主 04:092020/03/22 話題觀察 《盤中解析》國家隊出手，力保9000關 11:592020/03/23 財經 渣打：陸3月份中小企業信心指數回升 21:132020/03/23 財經 《國際金融》美股期貨溫和上揚，道指期漲300點 08:522020/03/24 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 15:112020/03/24 財經 德國人多追求完美？看丟垃圾狂招秒懂 16:232020/03/24 日常 德國公布鉅額紓困計劃 追加1560億歐元 20:532020/03/24 國際 花旗環球：年底高點預期降到8,500點 04:102020/03/25 證券．權證 統一美低波N及統一美科技N 3/27掛牌上市 17:452020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美股強彈觸底訊號浮現？ 歷史數據揭殘酷事實 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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