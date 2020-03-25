德國智庫Ifo25日公布，3月企業信心指數從2月的96跌至86.1，遜於普遍預期的87.7，觸抵2009年來7月來最低點。Ifo發推文指出，「德國經濟大受衝擊」，此最新數據顯示出，歐元區經濟龍頭與全世界經濟，因新冠肺炎大流行前景未卜。

(工商 )