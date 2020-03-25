文化部今（25）日宣布所屬表演場館室內演出原則暫停或延期！考量藝文活動參與人數眾多，為免長時間近距離接觸，降低可能的傳播風險，文化部宣布，所屬機關（構）、行政法人表演型場館主辦、合辦及所屬劇團、樂團室內演出活動，即日起暫停。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，對此，文化部做出三點建議：

一、文化部所屬機關（構）、行政法人表演型場館主辦、合辦及所屬劇團、樂團室內演出活動，即日起暫停；場館外租辦理之室內演出活動，觀眾人數超過100人以上，建議取消或延期；觀眾100人以下演出，將請場館主動協助演出單位延後演出相關事宜，若決定延後或取消，場租將全額退回，並協助觀眾辦理全額退票。

因應暫停演出或延期，將視團隊需要，在做好防疫措施的前提下，協調場館提供表演廳或其他空間，讓團隊得以進行排練、訓練等利用。

二、文化部所屬機關（構）、行政法人表演型場館外租節目，若屬100人以下室內演出活動仍規劃演出者、500人以下戶外演出活動仍規劃演出者，須依據中央流行疫情指揮中心「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」提供6項風險評估指標進行評估，若經評估具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理；倘評估決定辦理，應訂定防疫應變計畫，落實相關防疫準備與措施。

三、本部所屬機關（構）展覽型場館應重新計算同一時段容留人數，展場內觀眾人數不得超過100人，且參與者之間需保持一公尺以上距離為原則。

文化部已投入15億元紓困振興預算，只要是1月15日至3月底受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及自然人都可申請紓困補助，藝文事業可申請「減輕營運困難補助」及「因應提升補助」，自然人亦可申請「減輕營運困難補助」，預計四月中旬將公告第二次申請須知。另加強盤點第二波「移緩濟急」預算，並向行政院爭取紓困預算，擴大補助。

同時，將盤點所屬機構年度預算，與國家表演藝術中心、國立傳統藝術中心等共同研議運用今年度既有預算，協助表演藝術工作者與團隊持續發展作品及人才培育，維持運能。

文化部也已啟動跨部會協調，爭取藝文產業適用其他部會紓困方案，例如考量映演業等大型事業業者有較高額貸款需求，已向經濟部爭取未來納入大型企業紓困貸款專案，並由信保基金提供信用保證。

(工商 )