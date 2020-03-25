美宣布2兆美元紓困方案過關，且美國總統川普樂觀預期復活節前復工，惟英國王儲威爾斯親王查爾斯確診新冠肺炎，影響市場情緒，美股道瓊指數25日以21,050點開出，一度攀至21,432點，惟目前回落平盤附近、暫報20,761點，台指期25日夜盤則以9,639點開出後，同樣拉回平盤附近，暫報9,561點。

由於肺炎疫情仍未獲全面控制，加上英皇室也染疫，市場信心仍不穩，美股三大指數出現回落，道瓊指數漲幅拚守平盤，那斯達克與標普500指數則小有下跌，跌幅分別為0.74％、1.16％。

(工商 )