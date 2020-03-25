救市活水v.s英王儲染疫 台指期震盪加劇 23:112020/03/25 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美宣布2兆美元紓困方案過關，且美國總統川普樂觀預期復活節前復工，惟英國王儲威爾斯親王查爾斯確診新冠肺炎，影響市場情緒，美股道瓊指數25日以21,050點開出，一度攀至21,432點，惟目前回落平盤附近、暫報20,761點，台指期25日夜盤則以9,639點開出後，同樣拉回平盤附近，暫報9,561點。 由於肺炎疫情仍未獲全面控制，加上英皇室也染疫，市場信心仍不穩，美股三大指數出現回落，道瓊指數漲幅拚守平盤，那斯達克與標普500指數則小有下跌，跌幅分別為0.74％、1.16％。 (工商 ) #王儲 #染疫 #台指期 #道瓊指數 #暫報 也許您會感興趣 推薦閱讀 男轉傳嘉義草魚粥老闆染疫假訊息 警迅速逮捕 11:382020/03/22 社會 《期貨》4月台指期開盤重挫432點，金融、電子期齊開低 09:092020/03/23 財經 台指期淨多單 外資加碼 01:202020/03/24 證券．權證 老蕭收養浪浪當家人 毛小孩若染疫不離棄 01:212020/03/24 娛樂新聞 79歲男高音多明哥染疫 01:212020/03/24 娛樂新聞 《期貨》4月台指期開高377點，重回9千關 09:092020/03/24 財經 台指期盤中瞬間下殺 56檔市價追漲停無懼 12:352020/03/24 財經 電子類股支撐 台指期回升 17:052020/03/24 財經 網傳警察染疫假消息 太平警分局說話了 19:232020/03/24 社會 《期貨》4月台指期開盤漲217點，金融期、電子期齊揚 09:092020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 美股強彈觸底訊號浮現？ 歷史數據揭殘酷事實 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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