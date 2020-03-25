飯BAR Station微風信義店今年推出最狂的優惠，今(25日)起至5月1日，不分平假日，訂位不限人數、不限消費金額，只要出示該餐廳粉絲團的「抗疫萬靈單」圖片，任何單點、桌席全部直接享65折，且醫護人員出示相關證件，可再享甜點1份。

飯BAR Station微風信義店限定的「紅暈天篷滾鳥蛋」。(飯BAR Station 提供)

飯BAR Station微風信義店延續飯bar家族「老菜新做」的概念，供應有鞦韆晾肉架、花雕遇到雞、美人茶遇東坡肉等多款招牌菜色，微風信義店更是超過10道限定的特色料理，其中「紅暈天篷滾鳥蛋」特選台灣黑豬肉，手工切出3公分厚、6公分寬五花肉，搭配口感醇厚的鳥蛋，及鹹中帶甜、色澤紅暈的特調紅麴滷汁，口感相當豐富。

飯BAR經典推特菜鞦韆晾肉架。(飯BAR Station提供)

另外，飯BAR Station將四川經典名菜以盪鞦韆呈現，取名為「鞦韆輛肉架」，晾衣白肉是四川名菜，因其奇特的形式相當吸睛，據了解，四川盆地氣候陰濕，所以老百姓晾衣服時，總喜歡搭上2個支架，橫上1根竹竿，把洗凈的衣服搭在竹竿上放在太陽下晾曬，該餐廳為了體現四川的民風民俗，進而演繹成晾衣白肉飯。現推出優惠活動至5月底，不論單點、桌席內用享65折優惠。

(中時 )