未來幾天，巴爾幹半島的北馬其頓，將向美國國務院交付相關文書，在完成手續後，就會成為北大西洋公約組織(NATO)的第30個成員國。

北約秘書長延斯·史托爾滕伯格(Jens Stoltenberg)在3月20日交給北馬其頓總理奧利佛‧史帕索夫斯基( Oliver Spasovski)的信中，正式邀請前南斯拉夫聯邦之一的北馬其頓，成為北約聯盟的第30個成員。

但是，北馬其頓還必須向美國國務院遞交「加入書」，獲得通過才算正式完成，當然美國方面是樂觀其成，因此北約外交官表示，幾天之內就可以走完程序，加入北約的正式升旗儀式，將在比利時布魯塞爾的北約總部舉行。

北馬其頓最近忙著加入2個大型國際組織，除了北約，還有歐洲聯盟。史帕索夫斯基表示「歐盟總務理事會已同意，我國應盡快展開歐盟的入盟談判。我相信我們過去的努力，將能取得證明。」

新美國安全中心的戰略分析師吉姆·湯森德（Jim Townsend）表示，北馬其頓加入北約已無問題，要進入歐盟也不困難，不過其角色份量不會很重，考慮到北馬其頓的國家規模，不算是特別重要。

北馬其頓原稱叫馬其頓，冷戰期間是南斯拉夫聯邦裡最小的國家，叫做馬其頓社會主義共和國，領土範圍25713平方公里，種族以斯拉夫為主。在蘇聯解體、南斯拉夫解體之後，改叫馬其頓共和國，並試著加入西方秩序。早在1995年就加入北約的外圍「和平夥伴計劃」(Partnership for Peace program)，並且在1999年申請成為正式成員。

但是，有一個北約成員國堅決不同意馬其頓加入，那就是希臘。倒不是希臘與馬其頓有什麼歷史恩怨，而是希臘對「馬其頓」這個國名有意見，因為馬其頓之名，就來自歐洲著名的亞歷山大大帝的母國，而亞歷山大大帝的時候，是希臘歷史最輝煌的一段，對希臘人而言，他們不能坐視「斯拉夫國家使用希臘歷史上的重要名字」。

兩國終於在2018年達成協議，馬其頓改名叫北馬其頓，希臘也就不再反對北馬其頓加入北約。

(中時電子報)