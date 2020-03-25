新冠疫情導致各國封城、封國，國際航線幾乎中斷。國際航空運輸協會（IATA）總幹事亞歷山大·德·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）警告：如果各國政府不伸援手，全球半數航空公司將破產。

據外媒報導，朱尼亞克呼籲世界各國政府向航空公司提供超過2000億美元的援助，以度過此次新冠疫情危機。尤其航空公司現金流是最大問題，大多數航空公司目前營業收入已降至零，但飛機租金和員工薪資單仍需支出，這意味著航空公司會迅速耗盡現金流。

國際航空運輸協會首席經濟學家布萊恩·皮爾斯（Brian Pearce）特別指出，歐洲的航空公司面臨的風險最大。在華爾街分析師眼中，挪威航空是最危險，挪威航空已經減班85%，大多數員工也已經進入無薪假或者被裁員狀態。所幸，挪威政府已挹注3億挪威克朗（合2700萬美元）現金。

而美國航空公司已要求政府提供至少500億美元的援助，以幫助他們渡過危機。該融資計劃可能包括250億美元的員工薪金補助，以及另外250億美元的貸款以支付其他固定成本。

(中時電子報)