大多數人一聽到「菜花」，都會聯想到是不是性生活雜亂才會得到，一名國中男生在爸爸的陪同下前去看診，他告訴醫生食指上長了4、5顆東西，醫生一看認定是「病毒疣」，需要手術切除，但沒想到病理報告卻顯示是「菜花」，爸爸得知後相當生氣，怒斥兒子「私生活不檢點」。不過隔了2週，爸爸再度找上醫生，並表示自己誤會兒子了，原來一切都是「表哥」惹的禍。

外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中指出，他的一位老病人帶著國中的兒子來看診，表示兒子食指上長了4、5顆東西，醫生一看馬上認定是病毒疣，並建議開刀移除，否則會越長越多。不過這個病毒疣的表面皺皺的，與一般病毒疣不太相同，因此醫生內心也產生疑惑。

（圖／翻攝Youtube）

手術結束後隔一週，病理報告也出爐，病理科醫師竟在上面卻註記「菜花病毒疣」，而醫師也坦誠地告訴父親，父親得知後勃然大怒，「你才國中，你手指怎麼會長菜花？」還將兒子拖到簾子後，請醫師檢查私密處是否也有長，所幸沒有。父親出了診間後，仍不停狂罵兒子，認為他「私生活不檢點」。

（圖／翻攝Youtube）

2、3個禮拜過後，這名父親主動找上醫師，並表示他誤會兒子了，江坤俊表示，這對父子回家後因菜花一事鬧了家庭革命，後來才發現原來菜花是表哥傳染的，兒子並沒有在外面亂搞。原來是表哥北上唸大學，暫時住在這對父子家中，應該是表哥「去外面玩」而染上菜花，隨手抓一抓又觸碰電腦，而這名國中弟因手上有小傷口，又接著使用電腦，才會因此而染上菜花。

(中時電子報)