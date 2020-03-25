新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，美國在第二波疫情爆發後十分慘烈，目前已有5萬多例確診，名列全球第3。但一名男子卻因為在享受森林裡享受與世隔絕的生活，而完全不知道新冠肺炎的存在，甚至連NBA傳奇球星過世消息也一無所知，直到警察上門才知道疫情的存在。他回憶這一切彷彿就像是《陰屍路》的場景上演。

一名叫做Marcus的網友在Twitter上透露一則奇人奇事，表示他的經理在今年1月25日和其妻子展開了為期8周的度假，在北卡州（North Carolina）的森林內的小木屋內享受沒有手機等通訊軟體，與世隔絕的生活。

也因此，在這8周內經理對外頭所發生的事情一無所知，甚至當他在3月中結束度假後，原PO和他提到NBA傳奇球星柯比（Kobe Bryant）不幸過世的消息時，表現出難以置信的樣子。

更別說新冠肺炎疫情於3月初在美國大爆發，這位經理完全不知道病毒的可怕。當他得知這件消息時，是在某日的凌晨4點鐘，有3名帶著面罩警察正敲打他的門，那時他們正在對居民進行新冠肺炎的檢驗。也是在那時候，經理才得知，小木屋的屋主已被確診。

經理更向原PO透露，最嚇人的是當他回憶起當初踏入北卡州租借小木屋時，小鎮內的人們正快活地工作著，但是當疫情爆發後，他與妻子離開時的畫面讓他印象深刻，彷彿見到了影集《陰屍路》裡的場景，小鎮的生氣蕩然無存，更直白地說，一個人影都見不到。

My manager went on a 8 week sabbatical on Jan 25th and him and his wife rented a cabin in the North Carolina woods and didn’t bring no type of technology with them so they could enjoy each other company. Nigga finna come back to pure hell. He don’t even know Kobe gone — Marcus (@STOPFLEXIN) March 11, 2020

(中時電子報)