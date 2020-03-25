新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，美國在第二波疫情爆發後十分慘烈，目前已有5萬多例確診，名列全球第3。但一名男子卻因為在享受森林裡享受與世隔絕的生活，而完全不知道新冠肺炎的存在，甚至連NBA傳奇球星過世消息也一無所知，直到警察上門才知道疫情的存在。他回憶這一切彷彿就像是《陰屍路》的場景上演。
一名叫做Marcus的網友在Twitter上透露一則奇人奇事，表示他的經理在今年1月25日和其妻子展開了為期8周的度假，在北卡州（North Carolina）的森林內的小木屋內享受沒有手機等通訊軟體，與世隔絕的生活。
也因此，在這8周內經理對外頭所發生的事情一無所知，甚至當他在3月中結束度假後，原PO和他提到NBA傳奇球星柯比（Kobe Bryant）不幸過世的消息時，表現出難以置信的樣子。
更別說新冠肺炎疫情於3月初在美國大爆發，這位經理完全不知道病毒的可怕。當他得知這件消息時，是在某日的凌晨4點鐘，有3名帶著面罩警察正敲打他的門，那時他們正在對居民進行新冠肺炎的檢驗。也是在那時候，經理才得知，小木屋的屋主已被確診。
經理更向原PO透露，最嚇人的是當他回憶起當初踏入北卡州租借小木屋時，小鎮內的人們正快活地工作著，但是當疫情爆發後，他與妻子離開時的畫面讓他印象深刻，彷彿見到了影集《陰屍路》裡的場景，小鎮的生氣蕩然無存，更直白地說，一個人影都見不到。
(中時電子報)
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