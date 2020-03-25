智擎（4162）今日宣佈，旗下抗癌藥物ONIVYDE（安能得）加上 5-FU/LV 合併療法，獲得日本厚生勞動省（Ministry of Health, Labor and Welfare，簡稱MHLW）通過新藥上市許可，使用於胰腺癌病人在接受過標準藥物gemcitabine 失敗後的治療。

根據2017年日本厚生勞動省統計資料顯示，胰臟癌高居日本男（女）性癌症死亡原因第五（六）位,，每年死亡人數達22,000人以上。

轉移性胰臟癌是高度惡性致死率極高的疾病，治療目標通常為控制疾病進程及延長存活期。根據NAPOLI-1第三期臨床試驗結果顯示，接受過標準藥物療法失敗的胰腺癌病人，改由接受ONIVYDE併用5-FU/LV療法後，整體存活期、無惡化存活期及腫瘤反應率在臨床統計學上皆有顯著提高外，患者生活品質完全不亞於5-FU/LV療法。美國、歐洲及其他地區指定為罕見疾病藥物且為標準療法。

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