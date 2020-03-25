新冠肺炎疫情持續升溫，但美國總統川普24日表示，他希望美國民眾在4月12日復活節前重返工作崗位，別讓疫情持續拖累經濟。但全美州長不分黨派抨擊此提議，認為此時拯救性命才是首要任務。

川普周二接受福斯新聞台專訪時表示：「我樂見美國重啟經濟活動，最好是在復活節前。」

川普16日公布為期15天的防疫準則，要求民眾保持社交距離並避免群聚活動，希望減緩肺炎病毒散播速度。該準則31日即將到期，川普表示將於下周重新評估防疫政策。川普重申：「民眾可以重返工作崗位，他們自有判斷力。」

在疫情尚未放緩之際，川普執意加速重啟美國經濟的腳步，因此惹來各州州長批評。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）指出，川普對於疫情過度樂觀、認為「抗疫與經濟可以並行不悖」，但此想法與現實有不小差距。

古莫表示：「若你要美國人公眾健康與經濟二擇一，那答案很明顯。沒有人會以犧牲生命換取經濟加速發展。我們的首要任務絕對是拯救生命。」

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