全聯福利中心宣布，本期（2020年1-2月）統一發票中獎得主出爐，全聯共開出1張千萬特別獎、1張200萬特獎，其中，開出特別獎的幸運門市是「桃園慈文店」，該名消費者共花費794元，購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品，就中了1,000萬特別獎。

另，此次開出200萬特獎的門市則是「台北北投店」，該名消費者共花費860元購買衛生棉、軟糖、零食等商品，就中千萬大獎。

全聯表示，為鼓勵消費者將得獎金額直接儲值到全聯福利卡中，即日起至6/30止，只要持五獎、六獎及雲端發票專屬500元中獎發票，到全聯兌領轉儲值，就加碼贈送福利卡紅利點數！其中，五獎中獎發票兌領轉儲值金贈240點、六獎中獎發票兌領轉儲值金贈20點，而雲端發票專屬獎500元中獎發票兌領轉儲值金則贈100點。

全聯表示，本期1-2月發票全聯共開出近30萬個獎項，提醒今年1、2月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，中獎者可能就是自己！

(工商 )