全家便利商店25日宣布，本期（2020年1-2月）統一發票中獎得主出爐，其中金額花費最少的是只花3元影印，就幸運中100萬元。相當受幸運之神眷顧！

此外，全家本期開出2組特別獎1,000萬元，一名消費者於樹林潭興店，只花35元買了一杯Lets cafe中杯熱美式，就幸運中獎；另一位消費者則於宜蘭金泰店，花90元中獎。

全家特獎200萬元開出2組，分別自基隆吉市店及太保嘉新店開出，太保嘉新店消費者花費10元購買飲料，就中200萬元。

至於頭獎20萬元則開出4組，分別在台北光輝店、台北福澤店、太平勤利店及台北直學店，消費者多半購買飲料、零食商品。其中，台北福澤店的消費者，只花28元購買FMC天然水，就得20萬大獎。

為鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開100萬元獎，全家本期也開出2組，分別在頭城車頭店、花蓮新美店，其中，消費者於頭城車頭店只花3元影印，就幸運中獎。

(工商 )