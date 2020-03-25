「人間條件」系列首度取消演出！原訂4月《人間條件六》進行第三度加演，但考量疫情，綠光劇團製作人李永豐與編劇導演吳念真商討評估後，決定忍痛取消4月至5月共15場演出，票房收入蒸發近2千萬元。

吳念真表示，去年9月就決定今年上半年重演《人間條件六》，這是選後第一次演出，選舉給社會帶來很多動盪，所以想演一齣有關於上下兩代之間彼此質疑、彼此合解的一齣戲。但如今疫情來了，誰都躲不掉，希望6月或是下半年還有機會演出《人間條件六》。

自2001年《人間條件一》於台北國家戲劇院首演以來，人間條件系列至今陪伴觀眾近20年。即使2003年SARS疫情衝擊，《人間條件一》仍創下臺北國家戲劇院三度加演紀錄，而《人間條件六》在2014年首演，締造人間條件系列首演觀眾人數最好成績，2017年二度加演，累積觀眾人數達7萬。

但目前疫情影響更甚SARS，《人間條件六》原訂2月中旬開賣，綠光劇團卻遲遲不敢行動，造成售票與製作期程緊縮，已執行的行銷計畫、布景道具製作等耗損成本，皆讓劇團壓力倍增，不希望因疫情變動造成觀眾不便。最後做出人間條件系列首次取消演出決定，除了損失票房收入近2千萬元，還有劇團每個月營運成本要負擔，可說是劇團的黑暗時代。

(工商 )