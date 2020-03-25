生活科學(Live Science)引述NBC新聞報導，紐約的醫生將測試新冠病毒的的實驗療法，就是取用康復者的血漿抗體，來協助新冠重症患者對抗病毒。

研究人員從康復的新冠肺炎患者取血，主要是收集血漿，也就是不包括血液細胞(紅色球、白血球或血小板)，只留血液中的液體部分。然後，研究人員將從血漿中收集針對新冠狀病毒的抗體，再將這些抗體注射到患有新冠肺炎患者身上。

紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）在周一(3月23日)的者會上提到這個治療計計畫，他說：「已經有前期測試表明，給病人注射康復者的抗體，有助助刺激和促進病人自身的免疫系統。」

庫莫說，這項計劃在本週開始的試驗，將只治療那些新冠肺炎重症患者。

NBC新聞報導，其實這種抗體治療法，已有100多年的歷史，並且曾經在1918年的大流感中使用，在當年，抗病毒藥物和大多數疫苗都不存在，因此康復者的血漿，成了唯一有效的治療工具。

(中時電子報)