國民黨不分區立委吳斯懷當選後，屢次發言都重創國民黨形象，不僅讓民進黨撿到槍，就連自家同志也看不下去，罵聲連連，甚至要求成立評鑑機制，檢討自家立委究竟適不適任。昨天(24日)政論節目中，名嘴尚毅夫在評論吳斯懷時，坐在一旁的國民黨台北市議員李明賢突然小聲碎念5字，讓主持人謝震武當場瞪大眼嚇傻。

尚毅夫表示，吳斯懷發言連連失分，國民黨輿情小組投書給主席江啟臣的建議中，對吳斯懷的字詞都相當負面，例如批評吳斯懷欠缺國民黨不分區該有的政治態度，以及嚴重影響國民黨形象，此時李明賢突然小聲說出「要知所進退」，嚇得謝震武瞪大眼睛，直呼「李明賢，你用知所進退？」

李明賢此時終於按耐不住，大吐苦水，表示自己跟林為洲等人溝通過，都認為立委該有個淘汰機制，就連柯志恩也都直言，要是她接考紀會，就會直接動用黨紀處分。李明賢再次強調，吳斯懷自己該知所進退，他指出，吳斯懷發言確實跟國民黨所有人立場不符，若放任吳斯懷繼續講話，國民黨2022真的不用選了。

李明賢越說越火大，表示國民黨上下都找吳斯懷勸說過很多次，他更爆料，林為洲前往溝通時，吳斯懷竟然還找另一個上將反過來施壓林為洲，尚毅夫也在旁邊爆「這個上將還當過不分區立委」，台北市議員鍾小平也在旁邊表示「黨內有這樣的委員，就是在斗內(贊助)民進黨」。

李明賢最後不滿說，過去人家都說家有一老，如有一寶，現在變成家有一老，國民黨全黨倒。

(中時電子報)