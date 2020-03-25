新冠病毒在全球肆虐，不過相對於其他國家，印度卻是相對「寧靜」。有網友就疫情近日在印度被無視的的狀態做出分析，歸納出3個原因引發網友關注。

一篇《新冠狀病毒在印度已經失效了！》為題的文章提到，日前印度對3千多人進行了隔離檢疫。就大家對印度環境的了解，其衛生都讓很多人擔心疫情將不可收拾。沒想到，2天後印度就宣佈戰勝冠狀病毒，然後，這個事情沒人管了…讓網友戲稱「新型冠狀病毒在印度已經失效了」

該文章指，印度髒亂差的環境一直存在，但除了20世紀初「受到西班牙流感的侵襲外，還一直沒有爆發大的傳染病」原因可能這幾個。

該文分析出這3個可能原因：

一、環境、衛生習慣差，導致印度人的免疫能力偏強。。

二、印度宗教傳統與民俗習慣使他們對死亡看的比較淡。

三、多數地區科技水準非常有限和醫療水準低下，即使是感染了新冠病毒，依然是當作感冒。

文中提到，印度人喝恆河水受到爭議外、空氣污染更是讓人膽寒…但印度人這樣生活卻也一樣好好的，只是平均壽命低於中日韓。加上他們傳統宗教文化對於死亡的看淡以及多數地區的醫療水平低下，就算疫情爆發可能也只是被當作普通感冒看待，而這些都是「新冠病毒，在印度已中毒身亡！」的原因。

不過，3月24日印度總理莫迪已經宣佈，3月25日零時起「徹底禁止出門的冒險行為」在全國範圍內實施以減緩疫情的延燒，BBC中文網報導，該命令將實施21天。

(中時電子報)