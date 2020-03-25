民進黨黨職選舉5月底登場，各派系布局地方黨職選舉，將此視為2022大選操兵戰場，更是下屆縣市長選舉黨內初選前哨戰，各派系對如何合縱連橫，進行結盟，皆步步為營，務求勝券在握。

2014年九合一大選，民進黨締造黨史空前紀錄，全台22個縣市，奪下過半13席。其中新系一舉攻佔桃園市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣，若再加上泛新系盟友宜蘭縣林聰賢在內，6縣市執政人口將近千萬人，幾乎逼近台灣總人口數二分之一，新系挾政治版圖號令各路諸侯，十足的是「地下執政黨」，因此縣市長黨內初選，成為民進黨各派系必爭之地。

★薛凌親征 為兒選市長鋪路

民進黨5月24日選出的地方黨部主委，若與未來縣市長人選密切合作，將是2022年致勝關鍵，因此地方黨部主委是哪個系統相對重要。

目前地方黨部主委戰況激烈，台北市黨部主委一職，綠連共主薛凌已表態參選，薛凌這次主帥親征，據了解，是為了幫立委兒子何志偉的市長選舉鋪路。

另以海派、國策顧問黃承國為首的海國會，則推出王孝維力抗原本合作無間的「新蘇連」人選薛凌，黃承國曾任台北市黨部主委，實力雄厚，選戰開打，勢必激戰。

黨內人士指出，台北市黨員約1萬7千人至1萬8千人，新蘇連對上海國會，黨員票不多的正國會系統將是關鍵少數，由於正國會一向支持非新蘇連，因此薛凌很積極拜會正國會頭人尋求支持，不過正國會尚不急於決定。

★黃偉哲推潘新傳 新系支持

至於台南市，台南市長黃偉哲推出台南市黨部評召潘新傳，將獲新系支持；但非新蘇連盟有意角逐下屆市長者，除正國會立委陳亭妃，還有海派立委王定宇，市黨部執委陳世輝雖積極尋求陳亭妃支持，但是台南長期是非新系與新系對抗，陳、王所屬的兩個派系牽動下屆縣市長合作，在兩派系尚未談好前，陳亭妃尚未決定。

至於新北市黨部主委選舉，海派的新北市議員何博文已獲非新蘇系支持，新蘇系尚未推出人選，黨內人士認為，若閣揆蘇貞昌女兒立委蘇巧慧確定角逐新北市長，為了「與人為善」，新蘇系就不會推人。

★拱趙天麟 非新系布局高市

高雄市也是新系與非新系之戰，新系則由菊系現任主委趙文男參選連任，非新系則推出的海派大將立委趙天麟，海派這幾年在高雄的經營，吸收謝系人馬，實力已能與菊系抗衡。

海派算盤也打得精準，一旦罷韓成功，非新系屬意的行政院副院長陳其邁補選高雄市長成功，最多只做6年，趙不僅少等2年即可參選市長，還可把團隊提前送進市府練兵，新系掌控高雄市府12年，終於讓海派有主政的機會。...

(中時 )