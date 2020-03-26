新冠肺炎衝擊全球經濟及金融市場，要競選連任的美國總統川普相當焦急，24日放話要在4月12日前重新啟動美國經濟活動，不過法學專家表示，從憲法來看，川普根本沒有權限這麼做。

美國總統川普放話，要在4月復活節前重啟因新冠肺炎停擺的美國經濟活動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不顧專家警告，美國人重返工作崗位會加重疫情惡化，美國總統川普周二接受福斯新聞台（Fox News）專訪時放話，要讓美國在4月12日復活節時重新正常運作，還稱，美國每年有數千人死於流感，在交通事故中喪命的人更多，重申必須重新開始工作。

根據《新聞周刊》（Newsweek）統計，截至24日，全美50州中一共有21州實施「就地避難」（shelter in place）或是「禁足令」等封城措施，除了必要設施、活動外，居民不可外出。

在各州政府實施禁足令下，川普究竟有沒有權限要求全國人民重返工作崗位？多位法學專家打臉，從憲法的觀點來看不可能。

路透社報導，美國是聯邦制國家，權力由聯邦政府及州政府共享，根據美國憲法第10號修正案（10th Amendment of the U.S. Constitution）規定，各州政府有權監督居民、規範公共福祉，尤其在早年，黃熱病爆發之際，都是州政府及地方政府負責應對，並不是聯邦政府。

前美國國土安全部（Department of Homeland Security）首席顧問布內爾（Steve Bunnell）表示，災難事件的應對及金援基本上是由州政府進行、聯邦政府在背後支持。前國土安全部官員柯恩（John Cohen）指出，這種由下而上的災難應變措施是可以理解的，因為通常是州政府及地方官員最了解各州地方事務。

不過川普能否推翻各州甚至各郡、市政府的禁足令？答案仍是不能。美國德州大學法學教授薛士尼（Robert Chesney）說，川普這樣做會違反憲法，因為聯邦政府只能對全國發布指導原則，例如他16日頒布的「社交距離」（social distancing）政策也只是指導原則而已，川普可以改變他的建議、提倡任何政策，布內爾說，他的建議仍會影響美國經濟。

至於川普能否要求任何私人企業重新運作？答案仍是不行。美國國土安全部於19日發布備忘錄，建議健康照護、製藥、食品供應鏈等基礎設施行業的員工仍可照常工作，不過各州政府、地方政府仍有最終決定權，國際律師事務所Proskauer Rose合夥人Anthony J. Oncidi指出，這代表在復活節以前，川普真的沒有任何權力指示不為聯邦政府工作的員工上工。

(中時電子報)