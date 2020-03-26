今年1月台積電股價創歷史新高，然後從346元跌到235元，大跌100元。如果是為了4/16配息買進台積電，賺2塊半現金股利輸掉100元價差，非常不划算。長期投資，電子業絕對不行。產業起伏太大，暴起暴落是時間問題。宏達電、撼訊、康控、國巨....例子太多了。

到2017為止台灣合計5年用電的增加量，約1/3供應台積電。

台積電量產5奈米新廠，用電量比東台灣（56萬人口）用電量還大。

去年底動工3奈米，2022年量產，一年用電高達77億度，相當前年總用電量59.23％，超過台南市一年民生商業用電。

台積電與綠電的發展，應顛倒過來，先發展綠電，再發展新製程。

台積電是吃電怪獸

獲利來自消耗台灣大量電力的台積電應更名台饑電。外資持有近8成股權，台中鄉親為發電付出健康代價錢被外資賺走。從電力資源浪費與空氣品質角度，新製程應適可而止。今年台積電又要投入4800億資本資出。每年都要投資好幾千億方能維持20倍本益比跟不增加投資輕鬆維持10倍本益比的公司，哪一種比較好？投資一定有風險。

雖然降息又無限QE，一旦全球失業率飆高、通貨膨脹3C消費將大幅下降，晶片會不會過剩？台積電當然說不會。終端需求減少，過度投資企業首當其衝。台積電也能看空。

台積電一年配息4次再加上股東會，融券每年要回補5次。最後回補日忘記回補已無信用違約，於次一交易日自動回補。台積電期貨也是不錯的向下操作工具，結算日換倉萬里長空。

5奈米、3奈米只是製程代號，說真的，誰看得到？英特爾10奈米技術比台積電7奈米更強。媒體造神的股票，終究走下神壇。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)