新冠病毒意外引起美陸政治糾紛，雙方多次為了病毒起源與名稱隔空交火，其中又以美國總統川普的「中國病毒」說為爭議焦點之一。對此，美《紐約時報》23日編輯委員會發表社論，向川普政府呼籲正視這種帶有歧視與偏見的詞彙所帶來的問題。川普也於25日表示，不再使用「中國病毒」一詞。

社論「請叫冠狀病毒」（Call It Coronavirus）一文指出，不論是從14世紀的黑死病引起針對猶太人、猶太人、加泰羅尼亞人、牧師和乞丐的大規模暴力，或是15世紀的梅毒當時被稱為那布勒斯、法國、波蘭與德國疾病；而1899年鼠疫在檀香山蔓延時官員們燒毀了唐人街，諸如此類的紀錄，顯示人們已經在同樣的路上走過太多次，一直延續到現今的伊波拉、SARS與茲卡病毒，都加劇人們對特定區域或團體的敵意。

社論指出，而在現今2020年，美國和世界各地的亞洲人遭到攻擊，正起源於「中國流感」、「武漢冠狀病毒」或「外國病毒」，這種神祕且快速傳播，有時致命的疾病正在加劇種族主義與仇恨，而社群媒體更加速了這種影響。

社論說，隨著新冠病毒從大陸武漢蔓延，古老的反亞洲偏見隨之而來，正如「黃禍」謠言導致19世紀70年代的中國人被處以私刑，甚至將中國人視為骯髒與腐朽的刻板印象，而現今美國從東岸到西岸，美國華裔和其他亞裔遭到種族主義者毆打、辱駡，這迫使他們購買槍支，以防隨著大流行病的蔓延，導致最糟糕的事發生。

此外，美國並非唯一遭受仇外心理摧殘的國家。如日本共同社也描述了新冠病毒爆發之處出現了類似反亞洲偏見事件，而英國的亞洲學生遭扔雞蛋，亞洲人在埃及街道上被喊「冠狀病毒」，社群媒體上的貼文，已成為新冠病毒對亞洲人的惡意威脅。

社論指出，無論新冠病毒有多難解，現在絕非黑暗時代，沒有理由再次提醒人們這種可怕的病毒不分種族和國家。雖然與曾經過高感染區的人保持距離有醫學根據（但病毒現已遍布世界各地），但認定中國人或者其他地方的人，應該為病毒傳播負責，或者斷定他們更有可能是病毒載體，則是愚蠢且惡毒。

社論指出，充滿巨大恐懼和危險的時代，更需要團結、人道、犧牲和希望，而不是歇斯底里或仇恨，這應該是全世界政治、社會、宗教和企業領導人在尋求解決這致命病毒時所發出的訊息，許多的領導人也是這麼做的。

社論表示，但很不幸的川普與其部分內閣成員，以及一些保守派議員故意使用「武漢病毒」或「中國病毒」來煽動這種偏見，例如前幾個月仍稱冠狀病毒的川普，上周開始用「中國病毒」，而他的講稿中的「冠狀」被刪掉，取代的「中國」是總統手寫的。雖然在23日，川普在推特上表達了對亞裔美國人的支持，但許多他的粉絲早已接受他先前一貫的說法。

社論說，除了將病毒與大陸進行捆綁時，川普還採納了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的觀點，即提及武漢或大陸與「中國提供虛假訊息」說綑綁、爆赴北京拖延讓世界通知疫情。當然，大陸政府或許對於箝制疫情訊息以及散播假訊息理應問責，但即使如此也不能對一個擁有13億多人口的國家，或者在世界各國居住的中國人毀謗。

社論並分析，採用地名、特定團體與動物名稱將造成仇外與偏見，這就是為何世界衛生組織（WHO）一再呼籲避免用此類方式命名傳染性疾病，並堅持使用「新冠病毒」一詞。WHO也表示，像是中東呼吸道症候群、西班牙流感、豬流感或是猴痘，都會造成嚴重的後果，如引起特定群體的反感，或是對食用動物釀成不必要的大屠殺。

社論最後指出，最後，因新冠病毒引起反亞洲的仇恨其實並非政治下的單一產物，更是伴隨著對致命疾病暴發而產生的深深的恐懼。當疾病侵入人們生活每一環節時，所有美國人都應該盡其所能，保持團結和同情心。

(中時電子報)