男女交往原來是件好事，但是千萬不可躁進。北部地區一名還在唸國中的少女，網路認識大她10歲的社會青年，兩人感情發展迅速，不過少女家長要她以課業為重，反對繼續來往，女兒也順從與男友斷了感情。未料男友不死心，誘騙少女到住處霸王硬上弓得逞，事為少女父母得知，老爸怒告這名無緣女婿，而少女也亂了心思，含淚告訴母親「我對不起你們！」。

據警方調查，這名女兒很乖巧，知道父母以他年紀還小，應該多花心思在課業上，並告誡要「愛護自己的身體」，所以就和男友分手；但是去年有天她在公車站牌等車，被告男子將她攔下，騙說要少女到家裡一趟，將以前流放的衣物帶回家。

少女不疑有他，就隨男子騙回住處，誰知進到屋裡被前男友強行脫光衣服，少女哭泣吶喊反抗，怎奈被告男子已經色欲薰心，仍然使勁蹂躪，性侵少女得逞。

當天少女回家紅著眼哭泣，告訴媽媽「我對不起你們」，爸爸下班也發現異常，追問下，媽媽說，「你女兒被上了」，這時老爸眼冒金星，決定要提告這位無緣的「女婿」。

被告男在警訊時，承認兩人確實有發生性行為，不過辯稱他與少女是男女朋友，在雙方合意下有了超友誼行為。但是法官不採信他的說詞，依加重強制性交罪判被告3年6月徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)