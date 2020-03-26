國標舞女王劉真羽化成仙。(時報文化提供)

通靈大師江嘉葉。

「國標舞女王」劉真歷經45天搶救無效，於本月22日22時22分病逝榮總，讓辛龍難以接受，親友擔心他有想不開念頭。對此，通靈大師江嘉葉分析劉真選在3月22日辭世，是因不能言語的她，想用此甜蜜暗號告訴辛龍：「我愛你，來世再成夫妻。」

江嘉葉曾接受觀音菩薩一年的教導學習各種法術，當新聞第一次報導劉真住院開刀時，她隨即透過劉真照片，以通靈法術觀她狀況，發現她氣息很弱，且有一個「死」字大大顯示出來，大約會在入夏時病情最為危險。

江嘉葉再觀劉真陽壽，有78歲左右，目前這個病痛是重大劫難，除非做大功德和求地位高階的神佛化解災難，否則要過關很難，絕不是單單靠人為的醫療可以化解，故她認為沈嶸所說的「命不該絕」也可以說對的，因劉真陽壽未盡！

江嘉葉更表示，劉真會提前在3月22日辭世，應是她的魂魄不忍她受折磨，且劉真也認為自己命將休矣，就發出一個很強的願力，想在雙月雙時雙分離世，老天有接到她的願力訊息，才特准安排她所求，因她不能言語，想用此甜蜜暗號告訴夫君「我愛你，來世再成夫妻。」

劉真當年因為擔任中視《超級模王大道》評審邂逅辛龍，其實她在踏入演藝圈之初，曾覺得自己絕對不可能嫁圈內人，不過辛龍的真誠與善良卻打破了她對演藝圈男星的想像，因此辛龍也成為她人生第一個、也是最後一個圈內男友。

對於外界一直說兩人是美女與野獸的組合，劉真那時候也強調她從不這樣覺得，甜蜜告白：「我覺得我老公很帥很有型。」

(中時電子報)