新冠肺炎衝擊觀光旅遊、餐飲、百貨零售等產業，壽險四大地主─國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽「緊急建言」金管會，希望放寬不動產投資最低投報率要求，調降2碼（0.5百分點），將投報率門檻由現行2.095％降為1.595％，則壽險房東就能立即「降租金」，協助這些「慘業」度過難關。

壽險公會26日將邀各家壽險公司高層，緊急召開受新冠肺炎影響經營面的急迫性問題及相關建言，壽險業本身亦是受新冠肺炎影響的「慘業」之一，即全球股市回檔，壽險業淨值大縮水，過半壽險公司都建議，今年4月1日要上路的淨值比指標延後上路，同時在計算資本適足率（RBC）時，損失只要認列20％。

其中，最重要的是在全台擁有500~600棟大樓、商場的壽險業，最近也面臨承租戶「撐不住」的警訊，由於金管會要求保險業投資不動產必須二年即時運用且有收益，出租率要逾60％，且最低投報率要以郵局二年定儲機動利率加5碼，之前是2.345％，央行降息1碼後為2.095％。

壽險業投資的大樓一棟都是上百億到數百億元，一年租金至少要收2~10億元以上，有些飯店都還有保底抽成等機制，但這波新冠肺炎衝擊旅遊及消費，如航空公司、旅行社、飯店旅館、娛樂餐飲、百貨零售業者，許多都已撐不住，要求壽險房東「降租」，如先前台中亞緻酒店即先決定停業，近期亦有不少飯店、旅館撐不住。

國壽、富邦、南山及宏泰等四大壽險「地主」即緊急建言，盼金管會調降不動產投資收益率門檻，建議降2碼，降到1.595％，則每棟租金即可降到1.6~8億元，另外二年即時運用的時限也可排除這段疫情時間，因為租不滿或賣不掉，若金管會先「紓困」壽險業，則這些壽險公司即可空間給房客降租金。

另外，26日也將討論保單責任準備金利率是否立即反應市場，下半年大幅調降，新台幣的部分目前又建議最高可有0.75％，但有壽險公司建議「靜觀其變」，待疫情過去再考慮調整。

壽險公會今日會將最後確定的「紓困」建言，立即交給保險局。但據了解，保險局希望先看到3月底淨值、股票未實現損失等，再評估紓困措施。

(工商 )