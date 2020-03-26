期待美國國會通過2兆美元紓困案，道瓊指數周二大漲逾2100點或11%、創下1933年以來最大單日漲幅，標普500指數強漲9.38%，創下2008年金融危機以來單日最大漲幅，但外媒分析，不要以為單日創下史上最大漲幅，熊市就會告終。

隨著川普政府宣布通過該紓困案，美股25日開盤大漲700點，但又隨著新冠肺炎持續擴散，西班牙、義大利確診人數持續暴增，連英國王威爾斯親王儲查爾斯都確診新冠肺炎，美股3大指數急挫，截至台北時間26日凌晨0時05分，道瓊指數上漲502.24點或2.43%、暫收21207.15點；標普500指數上漲11.92點或0.49%、暫收2459.25點；那斯達克指數上漲202.61點或2.10%、暫收9860.93點。

據路透報導，標普500單日漲幅超過8%以上，過去有20次紀錄，其中有13次都在熊市發生。Susquehanna Financial Group衍生商品共同主管Christopher Murphy也表示，美股強彈8%不是好事，這些大漲發生在熊市，就代表投資市場面臨低潮時，單日大漲的情況其實不是少數。

從2008年金融危機爆發後來看，單日最大漲幅都落在10月，也就是事件爆發後不久，但美股接下來沒有跟著反彈，不能光看這次反彈，就認為股市觸底。直到2009年牛市重啟之後，當日標普500指數僅上漲6.4%，在更早之前的網路泡沫破滅之後，2002至2003年之際回到牛市之後，當日標普500指數也僅上漲3%，也就是說股市重返牛市，不會僅單靠一次的強彈，就是市場劇烈震盪告終。

(中時電子報)