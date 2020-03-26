館長痛譙政府不知民間疾苦。

「館長」陳之漢在網路人氣超夯，辛辣直播風格更是讓粉絲看了大呼過癮，不是大罵三字經、五字經，就是動不動開譙國民黨、針砭時事。不過曾高分貝疾呼支持民進黨的他，日前卻在直播中暴怒狂飆民進黨，表示對政府做法實在看不下去，原因令人好奇。

原來館長是不滿政府針對部分在居家檢疫、居家隔離期間趴趴走的民眾只開罰100萬元，沒有罰責也不用關，更不爽政府花著納稅人的錢，針對居家檢疫的人，補助14天每天都有1000塊補助可拿，「大家去思考一下，台灣有多少失業的人，這些人有沒有辦法一天拿到1千塊拿到14天？」不解為何留在台灣的人卻沒有錢可拿，這樣公平嗎？

館長越講越生氣，接著更用招牌五字經開譙政府，痛批政府沒有辦法拿出有用的罰責，對付這些確診又趴趴走的人，今天若這些人跑來他的店，他就必須關店停工，損失慘重，「我覺得政府作為我越來越看不過去，每天都有人在跑欸！」

館長強調他愛之深責之切，直言每天都有確診病患烙跑，還有人留假資料跑去網咖，網咖老闆可能因為被迫關店，就損失幾百萬，甚至可能倒店，「針對我們這些做生意的店家，Ｘ你娘你保障在哪？」

(中時電子報)