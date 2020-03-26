台灣新冠肺炎確診又增加19例，都是境外移入。資深媒體人趙少康分析說，每次確診病例都是女生比男生多，感覺每次出國回來的，都是女生比男生多，感覺台灣的女生比男生求上進，男生要檢討，要加強努力，要進修、往上走力，不要讓女生追過去。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，台灣新冠肺炎確診又增加19例，都是境外移入，累積病例235例，還好，反正都是20幾、20、19，都還在可以控制的範圍內，沒有突然增加1、200例。

趙少康指出，不過還好是都是境外移入的，7個人是在機場被攔截到的，所謂「機場攔截」就是回來就發燒、不舒服或自己申報，10個是機場沒症狀，就讓他們回去居家檢疫，這些病例都找得到，都是國外工作或是就學、旅遊回國。

趙少康分析說，19病例中有7男12女。不知為什麼每次出國回來的，都是女生比男生多？感覺台灣的女生比男生求上進，你去看各個地方的圖書館演講、美術館的展覽，都是女生比男生多。他舉例表示，每次去演講時，下面坐的女生比男生多，男生不知跑到哪裡去了。還有出國旅遊，參加旅行團，一團如果30個，20幾個都是女生。不過他也緩頰說。男生在工作；女生可以去玩，賺錢比較多。

(中時電子報)