TFC有舒適的候診區，讓患者等待期間能靜下心放鬆休息，高背沙發椅也有隱私權。(洪凱音攝影)

近年來國人不孕率急速竄升，台灣生殖醫學領域雖擁有國際一流的人才與技術，以36.7％的試管嬰兒治療著床率高居全球第二、僅次美國，台灣試管嬰兒之父曾啟瑞匯集國內大型醫學院生殖中心名醫，亞洲旗艦型生殖機構－臺北生殖醫學中心(簡稱TFC)正式成立。

曾啟瑞是國內不孕症的權威，從1985年成功創造台灣第1位試管嬰兒後，迄今已為不孕夫婦帶來近萬個新生命；曾啟瑞表示，不孕症的治療結果，不是100分就是零分，會選擇座落在臺北具指標性建築的信義區南山廣場，看中建築物門牌號碼是100號、象徵100分的吉利數字，此外，這棟雙手合十、具祈禱意涵的建築外型，象徵不孕者對孩子的渴望及TFC的品牌的精神。

TFC黃金團隊囊括曾擔任馬偕紀念醫院婦產部暨不孕症科主任胡玉銘、中國醫附醫生殖醫學中心主任何彦秉、台灣生殖醫學會理事林時羽(博士)、台灣子宮內膜異位症學會副秘書長王瑞生(博士)等，及成熟的護理、胚胎技術團隊。

曾啟瑞表示，台灣醫療有很多強項，在生殖醫學領域不僅成功率高，相關的醫療花費也較歐、美便宜許多，可惜的是沒有整合發展、無法打國際盃、創造台灣品牌，這次集結志同道合的醫師團隊，要打造國際化的台灣生殖品牌。

TFC是業界極少有多名不孕權威齊聚一堂，每位醫師都擁有20年以上的資歷，每人都迎接超過1萬個新生命，並且精於學術研究工作，透過定期的交流分享，不斷提供不孕患者更新穎的醫療技術。

TFC與醫院生殖醫學中心相比，曾啟瑞表示，TFC具競爭力的優勢，除匯集名醫、有助提高不孕症著床成功率外，團隊醫師不斷研究、發表學術論文於國際期刊已超過300篇，透過固定參與全球3大生殖醫學會(ASRM、ESHIRE、ASPIRE)，更經常受邀至國內外演講，具有國際視野與國際合作的能力。

高規格團隊，TFC也擁有台灣最高標準的生殖實驗室，實驗室的HEPA高效濾網控制落塵量在1000級、也排除VOC(揮發性有機化合物) ，給胚胎最好的發育環境，要替不孕症煩惱的夫妻「添好孕」。

曾啟瑞提醒現代女性，導致不孕率竄升的主要原因，除了晚婚與工作壓力之外，環境污染是一大殺手，像戴奧辛、塑化劑、地溝油等，一旦進入體內很難代謝，會擾亂內生殖系統。

對於有生育計劃的女性，曾啟瑞建議，平時可以多補充含維他命A、C、E，抗氧化的食物保護卵巢與卵子質量；而男性要維持精蟲活動力與數量，除了抗氧化食物之外，建議多攝取鋅；高溫對精蟲有殺傷力，儘量避免長期浸泡高溫水中，不穿緊身褲子，才能保持透氣。

(中時 )