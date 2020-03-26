應對新冠肺炎特別峰會由沙烏地阿拉伯主辦，將以視頻方式舉行。圖為沙烏地阿拉伯國王薩勒曼（前）。（新華社資料照片）

大陸國家主席習近平今天（26日）將在北京出席G20二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。此次峰會由今年G20主席國沙烏地阿拉伯主辦，將以視訊方式舉行。大陸外交部稱，這是史上首次舉行領導人視訊峰會，期待此次特別峰會就加強團結、攜手應對、穩定經濟、凝聚共識、採取行動，傳遞出積極信號。

大陸外交部25日宣布，習近平將於26日在北京出席G20二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。發言人耿爽指出，當前疫情在全球多點爆發，擴散蔓延，危及各國人民的生命安全和身體健康，嚴重衝擊世界經濟。國際社會普遍期待各方能夠攜手抗擊疫情，穩定全球經濟。G20是全球危機應對和經濟合作的重要平台，在應對2008年國際金融危機過程中發揮了重要作用。在此關鍵時刻，國際社會期待G20再次發揮引領作用。

中美為疫首隔空交火

耿爽說，此次疫情特別峰會是G20歷史上首次舉行領導人視訊峰會，是各方探討採取共同行動的重要契機。中方期待此次特別峰會就加強團結、攜手應對、穩定經濟、凝聚共識、採取行動，傳遞出積極信號。中方願同G20成員一道，共同推動此次峰會取得積極務實的成果。

路透報導，包括美總統川普、俄羅斯總統普丁、習近平在內的主要經濟體領袖都將與會。由於中美兩國近日為了疫情來源等議題隔空交火，習近平在與眾多國外元首的通電話，目前也獨缺川普，習川如何互動也備受矚目。

印尼外長讚陸負責任

3月24日，大陸國務委員兼外長王毅應約同印尼外長蕾特諾通電話時，才提到雙方應共同推動G20加強團結協作，攜手發出一致正面聲音，並為其他國家抗疫提供支持，共同為全球公共衛生安全作出貢獻。

蕾特諾向王毅祝賀中國有效控制疫情，高度讚賞中國向包括印尼在內的各國分享應對疫情經驗並提供醫療物資幫助，認為這體現「中國作為負責任大國的擔當」。

(旺報)