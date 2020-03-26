肺炎疫情蔓延全球，各國治理方式因而被拿來比較。25日在北京一場研討會上，幾位大陸重量級學者指出，疫情成為當代國際社會的一個分水嶺，許多過去主張市場至上的學者，都反思在疫情下，只有大量的國家干預，才有助於控制疫情和恢復經濟；學者不諱言，疫情已被意識形態化，導致國家治理模式和全球治理模式的競爭。

「強國家弱社會」或「弱國家強社會」是大陸與西方民主國家的根本制度差異，25日「中國抗疫經驗如何為世界借鑑」研討會在北京舉行，大陸國務院發展研究中心世界發展研究所前副所長丁一凡指出，他在近期的交流發現，很多市場派的學者，都認為在疫情下，讓國家過度干預，也比不干預好。譬如美國面對連續鎔斷，只有採取大量的國家干預，才能讓經濟恢復。

他認為從疫情的表現來看，美國正在失去超級大國的地位，非但沒有提供任何領導力或公共產品，反而是中國率先有能力提供援助，在中國幫助許多歐洲國家的情況下，也漸漸出現地緣政治的競爭。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，中國的心態要把握準確，要清楚自己是「大病初癒」，而非「完全健康」，自己也面臨復工的壓力，他認為中國應該要更以平常心和同理心，應對接下來的挑戰。

北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇認為，國際的疫情，正被意識形態化，導致國家治理模式和全球治理模式的競爭。他指出，中國在疫情初期，被美媒說是治理模式失敗所造成，這就反映西方對中國意識型態的偏見，在後疫情時代的全球經濟秩序中，他研判國家對市場的作用會逐步上升。

中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲認為，這次疫情對所有國家都是一場大考，考驗治理水平、執政理念、組織協調力、國民素質、企業家形象等，對全世界都是反思，她認為，由於東西方文化差異，西方對世界對中國欠缺認同感，因此白白浪費了中國為世界創造的防疫時間機遇。

(旺報)