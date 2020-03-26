3月17日，巴西總統博索納羅（中）到達總統官邸。（新華社）

1月以來，習近平已與法國總統馬克洪3次通電話，圖為3月16日，馬克洪在巴黎總統府發表電視講話。（新華社）

大陸國家主席習近平23日起先後與法國總統馬克宏、埃及總統塞西、英國首相強森及巴西總統博索納羅等通電話，表達對各國新冠肺炎疫情的關切。習強調願與各方一同加強在聯合國、20國集團等架構下協調合作，抵禦疫情衝擊。習近平這兩個月來已與21位外國領導人通話，對外主打「防疫外交」的決心表露無疑。

新華社報導，習近平24日晚間又與巴西總統博索納羅、波蘭總統杜達、哈薩克總統托卡耶夫通電話。習近平談到，中國為抗擊疫情付出了巨大犧牲，為國際社會贏得了寶貴時間，國際社會已有公論。病毒沒有國界，疫情不分種族。在應對這場全球公共衛生危機的過程中，構建人類命運共同體的迫切性和重要性更加凸顯。

三次與馬克宏通話

習近平對強生表示，希望英國與中國加強配合，採取有效措施，將疫情擴散風險降低，維護好在英中國公民，特別是留學生的健康安全和權益。強生則說，期待疫情過後早日訪華，共同推動英中關係發展。

在與馬克宏的通話中，習近平表示，1月以來與馬克宏三次通話，充分體現出高度互信以及中法關係的高水平。中方願繼續向法方提供力所能及的支持和幫助，強調「共同幫助非洲國家做好疫情防控，努力打造衛生健康共同體」。

馬克宏則回應，對中國在短時間內有效控制住疫情，表示高度讚賞，由衷感謝中方提供的寶貴支持和幫助。法國願和中方攜手戰勝疫情，應對疫情給世界經濟帶來的衝擊。

曾回信給比爾蓋茲

從1月22日至今，兩個月時間裡，習近平已和21位外國領導人及國際組織負責人通電話，包括專程訪中的世界衛生組織總幹事譚德塞、柬埔寨首相、蒙古國總統、巴基斯坦總統會見會談，向歐盟、韓國、伊朗、義大利、法國、德國、西班牙、塞爾維亞等領導人致慰問電，回信給微軟創辦人比爾蓋茲。每次互動交流中，防疫都是最重要議題，另外還涉及雙邊友好、經貿合作、「一帶一路」、多邊主義及全球挑戰等。

(旺報)