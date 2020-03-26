德國媒體披露，即將舉辦的七國集團（G7）外長會議原先計畫發表一份有關新冠疫情危機的聯合聲明。但由於美方「一意孤行」，各方對新冠肺炎的命名無法達成一致，恐將作罷。歐洲外交人士稱，其他六國一致反對美方提出的「武漢病毒」說法，要求沿用世衛組織命名的COVID-19。此外，美國總統川普最新表示，他決定不再使用「中國病毒」這一說法

據德國《明鏡周刊》24日晚間報導，即將舉辦的七國集團外長會議原先計畫發表一份有關新冠疫情危機的聯合聲明。但由於美方一意孤行，各方無法就新冠肺炎的命名達成一致，聯合聲明恐將作罷。

報導援引歐洲外交人士的話稱，其他六國一致反對美方提出的「武漢病毒」說法，要求沿用世衛組織的方式，將新型冠狀病毒肺炎命名為COVID-19。

不過，川普24日在接受福斯電視台（FOX）採訪時表示，他決定不再使用「中國病毒」這一說法。「我決定不再用這一點大做文章了」。但在後續回應中，川普堅持他不後悔使用中國病毒這一說法，理由是參考了其他傳染病用地名命名的情況。而這病毒是從中國來的。

因新冠疫情在美國和全球蔓延，原定於3月24日至25日在美國匹茲堡市舉行的七國集團外長會最終決定透過視訊會議的形式舉行。鑒於七國集團成員分處不同時區，各方經協商定於德國時間25日下午16時召開會議。

此外，七國集團財長及央行行長已發表聯合聲明，稱將採取一切必要措施，恢復市場信心和經濟增長，並保護就業、企業，以及金融體系的彈性。以應對新冠病毒肺炎疫情帶來的衝擊。

(旺報)