3月18日，北京海關工作人員在飛機艙門詢問、記錄入境人員衛生檢疫情況。（新華社）

大陸全國兩會延期至何時，官方遲未宣布，據消息人士指出，將在4月下旬舉行，兩會代表將先在4月初分批進京，提前隔離檢疫。今年人大開幕式上，還將安排為病逝者集體起立默哀的儀式，並縮短會議時間；3月召開的兩次中央政治局常委會都討論此事，不過最終結果仍待中共政治局常委會拍板。

據大陸黨政人士透露，大陸全國兩會初步規畫在4月下旬舉行，兩會代表會在4月初分批進京，在各省市和北京分別集中進行嚴格的隔離檢疫和健康檢查，確定14天隔離結束沒問題後，才可正式報到出席會議。由於國際疫情嚴重，今年將暫不邀請海外代表出席，年紀較長的特邀代表也暫不邀請。

籌備完成等習拍板

據悉，在今年全國人大會議開幕式上，習近平將率所有代表委員為此次在疫情中的病故者起立默哀。2014年3月的兩會，也曾有過默哀儀式，當時是為雲南昆明火車站發生的暴力恐怖攻擊事件31位遇難者默哀。

有兩位大陸全國人大代表25日表示，尚未收到相關通知，但不希望太晚開會。一位大陸政協系統人士指出，本月中旬就已接到上級通知，朝3月底舉行的方向籌備會議，雖然最後沒下文，但準備工作已差不多，他研判就視疫情發展，等習拍板。

中共中央政治局常委會本月4日、18日兩次召開會議，在官方文件的末句都提到「會議還研究了其他事項」，包括幾項人事案及兩會延期時間。另據大陸涉外人士指出，習近平原規畫4月訪日，本來兩會打算在訪日後再舉行，如今訪日確定延期，因此兩會不需拖到5月。

北京防疫重中之重

本月23日，大陸總理李克強主持的新冠肺炎疫情領導小組會議上，對疫情做出「全國本土疫情傳播已基本阻斷」的判斷，湖北宣布逐步解除封城，上述都顯示大陸官方認定國內疫情已基本控制，目前存在變數的，轉向國外的疫情輸入。

因此北京機場已成為全大陸防疫的重中之重，近日每天都有新規。目前北京機場所有國際航班入境，均需先前往天津、河北、內蒙、山西等12個「第一入境點」落地，檢測通過才能進北京，再送到各區指定飯店隔離14天，即便在北京有住處，也不得居家隔離。

(旺報)