當大陸本地疫情基本阻斷，各省市陸續恢復正常生活，在防疫不放鬆下，接下來就是大陸全國兩會登場。對大陸國家主席習近平與大陸人民而言，兩會終於舉行，已經不是審議政府工作報告、財政預算案等技術性問題，關鍵在於向全球展現大陸的防疫治理能力，及中共政權的穩固性。

大陸自1月開始新冠肺炎疫情大爆發後，對全國兩會做出兩次決斷，第一次決斷就是於2月24日，人大常委會第16次會議通過原訂3月5日召開的全國人大會議延期議案。此決斷還透露一個訊息：就是兩會只是延期，但一定要開。

在採取嚴格封城與封閉管理下，大陸疫情迅速受控，自3月20日起進入另一階段，大陸國務院總理李克強23日對新冠肺炎疫情做出另一決斷，強調以武漢為主戰場的全大陸本土疫情傳播基本阻斷，要結合全球疫情大流行形勢，實行「外防輸入、內防反彈」防控策略。

就是在23日左右，大陸微信等社群軟體傳出兩會召開時間。從大陸各省市陸續宣布社交活動可逐漸恢復，就是替兩會召開做鋪墊。全國兩會是大陸內部事務，完全可操之在我；不像廣交會因為涉及美歐廠商參展，因美歐疫情嚴重只能臨時延期。

最重要的是，在大陸本土防疫畫上句號，防境外移入也頗有成效下，今年兩會比起以往，被賦予更多政治意義。對習近平而言，原本兩會舉凡建議案、政府工作報告、預算案等只是走過場，他想藉由5千名代表及委員共聚一堂開會，代表他自1月初以來親自指揮、親自部署獲致成功，也打臉外界有關其地位不穩的流言；接下來下半年扶貧攻堅戰，還需要習再指揮、再部署。當歐美為防疫疲於奔命之際，大陸藉由舉行兩會，向全球宣示在新冠防疫上，大陸打了一場勝仗。

(旺報)