內政部次長陳宗彥19日表示，滯留武漢台商的註記管制目前不會取消。（本報系資料照片）

大陸武漢即將解除封城，針對台商如何回台及是否解除註記，行政院發言人Koals Yotaka在25日表示，政院跨部會決議將以包機返台模式與陸方交涉，特殊個案如何回台，將由中央流行疫情指揮中心及陸委會研判。至於註記問題，會中未做決議，因為從未考慮取消註記。

Kolas說，取消註記純為媒體猜測，目前沒有取消註記問題，追蹤武漢國人回台完全是防疫需求，並非原來要取消註記而後決議不取消。

嚴格檢疫 弱勢優先

武漢台商是否要包機回台，近日傳出政院及中央流行疫情指揮中心不同調。Kolas表示，行政院副院長陳其邁24日與衛福部、疾管署、陸委會、海基會舉行30分鐘左右的跨部會會議，會中主要確認我方立場，政院與指揮中心是一致的，一直以來就是以包機回台為原則，並透過檢疫方式嚴格把關，弱勢優先、防疫優先。

Kolas說，外界聚焦在解封城這件事，但政院對解封城的定義有很大的問號，解封城的意思是什麼？疫情趨緩多少？如果疫情趨緩，為何一直到前天中國官媒還要告訴全國民眾進入北京要集中隔離14天，若以此判斷，中國的疫情恐怕還有很多問號。

Kolas表示，任何人要從武漢回台，我方的模式都沒有改變，因為嚴密防護、謹慎防疫的立場沒有改變，所以包機的立場也不會改變，但解封後會不會有任何人離開武漢，若有很特殊的個案移動到其他城市，因為政府都有註記，任何人要回來，都會用高規格，也就是比照血友病少年回台模式進行保護。一方面保護機上其他民眾，回台後也要保護台灣民眾的安全。

特殊個案 比照病童

特殊個案 比照病童

她說，政府相關談判洽商仍是以前兩次「整機包機」為主，其他特殊個案若援引血友病少年回台模式，將由中央流行疫情指揮中心及陸委會視個案研判。

(旺報)