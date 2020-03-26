隨著大陸疫情趨緩，湖北各地陸續解封。湖北台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，目前還有「152名台灣幼童和學生，以及6名孕婦滯留湖北」。不過政府昨日強調不會取消「註記管制」，當地台人仍要用包機返台，對此，一名武漢台商感嘆，隔離、包機都是技術性問題，重點在於「政府是否想讓人民回家」，這次台灣當局泯滅人性的做法，讓人難以認同。

目前仍有多位台人滯留湖北，徐正文表示，經過統計，至少還有152名幼兒和學生，以及6名孕婦滯留湖北，其中有幾個高三生面臨申請學校問題，還有幾位情況較危急的孕婦，希望政府盡早讓他們返台。考量武漢4月8日即將解封，他建議政府推動第三批包機，或是以一定的標準，讓國人自行回家。

有關包機一事，徐正文指出，日前衛福部長陳時中表示，要考量台灣防疫能量問題；行政院長蘇貞昌也認為，包機在防疫上較為安全，因此滯留武漢台人希望在不造成台灣防疫負擔下，政府能夠啟動第三批包機，一架華航、一架東航，優先接回150名幼兒學生、孕婦，再接回其他滯留台人，預計可以接回約300人。

對於滯留湖北台人「註記管制」爭議，一名武漢台商表示，現在湖北疫情已經控制住，與歐美國家相比安全許多，但民進黨政府的主觀意識改不了，還是認為大陸疫情嚴重，不願取消對滯留湖北台人的註記，讓他們無法自行返台。

武漢台商強調，台灣人民回台灣是天經地義的事，這是《憲法》給予老百姓的權利。防疫優先只是藉口，隔離、包機都只是技術性問題，重點在於「政府想不想讓人民回家」。至於武漢的現況，他表示，疫情已經控制住了，許多人都出門上班，民生物資也很充足。

值得注意的是，隨著湖北疫情穩定，香港政府只要求從湖北返港的民眾居家隔離檢疫14天。

(旺報)