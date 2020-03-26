湖北孝感北收費站卡點25日撤除後，工作人員開心合影。（取自《楚天都市報》）

滬蓉高速興山收費站往來車輛，憑健康碼即可通行。（取自《楚天都市報》）

湖北武漢以外地區25日解除離鄂通道管控，車輛有序進出京港澳高速孝感東出入口。（新華社）

25日0點0分，湖北各地離境的防疫檢查點開始湧現川流不息的車潮，成了解除封城的最佳見證者；2個月的「禁錮」並未割裂人心的鏈結，最終也換一場春暖花開。這場「戰疫」敲打的不只是大陸防疫體系，更考驗疫情下的人性與社會信任體系；而現場工作人員的歡呼聲似乎也應證了那句經典名言：「黑暗的盡頭便是黎明」。

一場猝不及防的新冠肺炎疫情，讓號稱「九省通衢」、人潮與車潮來往不斷地的湖北，整整被束縛2個月之久。整個城鎮陷入一片靜默，各地離境的防疫檢查點像是一道「生死門」，阻絕疫情，也看似割裂了人性，但「解封令」發布後，各種感人熱淚、扣人心弦的情節，卻正在輪番上演。

民警興奮 免當快遞小哥

連接湖北恩施與湖南龍山的湘鄂情大橋，從疫情發生後就進入嚴防死守的封閉隔離狀態，而從1月31日迄今，恩施州公安局民警田剛已在這裡的檢查哨足足值勤了50多天，「終於可以稍微鬆一口氣了，兩地的老百姓也可以方便些。」田剛的話不假，為了要嚴格管控與兼顧人性化管理，他經常化身成「快遞小哥」，在橋上兩邊跑，送臘肉、奶粉，甚至是口罩；眼下，田剛與來鳳縣公安局副局長李健正在搬離橋上三角錐等隔離設施，此刻時間是24日晚11點40分，距離解封只剩20分鐘。

隔離高牆 阻擋不了親情

駐守的員警為解封感到興奮，而盼著禁令解除的凌潔更是在通行的那刻留下激動的眼淚。33歲的凌潔來自湖南龍山，是重慶高建公司駐湖北恩施來鳳縣負責人，而該地距離他老家僅3公里，但疫情發生後，這3公里成了他與家人最遙遠的距離。

「盼望著，盼望著，這一天終於來了！」得知25日淩晨，湘鄂情大橋離鄂檢查點憑健康碼（綠碼）和身分證就可通行，凌潔激動地流下眼淚；過去2個月來，他只能把對家人的思念轉換成抗疫行動，助力早日結束疫情防控阻擊戰。

矗立在顎湘省界公安縣黃山頭鎮檢查哨的2公尺高彩鋼板高牆，同樣沒有動搖兩方民眾急欲相聚的心情。按公安縣黃山頭鎮書記龔漢莉的說法，這堵高牆是湖北鄉鎮最早實行離鄂通道管控點。

24日當晚，拆除鋼板的工人帶著工具來到現場，圍觀的民眾無不屏息以待那激動人心的時刻；施工隊員與市民們在現場大聲齊呼，伴隨著電鑽的轟鳴聲和鐵鎚敲打的悶響聲中，隔離用的彩鋼板被逐一地拆除；25日零點一到，通道徹底打通，兩邊的民眾再度響起如雷的歡呼聲，相擁而泣的場景比比皆是。

高速公路車流 爆增1.5倍

「於寒冬深處，守候一場春暖花開」。地處是陝西、湖北兩省交界的關埡子檢查哨，25日0時起冒著大雨，竹溪縣交警大隊三中隊隊長李相宏及其他警員分頭開始工作，不一會兒功夫，鋼板和水馬圍擋已被移置路邊。

親身經歷檢查點的設立與拆除，讓年輕輔警黃鑫十分感慨稱，「這經歷讓我終生難忘，雖然我已身心疲憊，但為阻擋疫情傳播盡了一份力量，再苦再累也值得！」

事實上，從昨日淩晨開始，湖北省內武漢以外地區離鄂通道管控就陸續取消，湖北境內各省市收費和高速公路也明顯迎來大量的車潮，高速公路通行流量更已到達平時的1.5倍左右；暗夜的車潮喚醒了沉寂已久的湖北，也讓疫情下的人性光芒嶄露出來。

(旺報)