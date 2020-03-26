武漢部分公車路線25日恢復營運，圖為市民到站時用手機掃碼後下車。（中新社）

湖北孝感逐步復工復產。圖為3月24日，工人在自動化生產線上工作。（中新社）

湖北解封以後，還需對餐飲住宿等予以規範管理。圖為襄陽一處菜市場25日恢復營業。（新華社）

全球每日新增確診統計表

在21日至23日連續3天大陸無本土新冠肺炎新增病例之後，24日又有4例本土新增病例傳出，雖然25日又歸零，但仍引發討論：怎樣有序解封？及防控如何慎終的問題。

湖北官方發布的通告上有兩個解封時間節點：一是從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動；二是從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。兩個時間節點相差14天，相當於一個醫學隔離觀察期。

阻疫情傳播 設緩衝期

廣西疾病預防控制中心主任醫師卓家同、武漢心理諮詢師張曉說，提出解封是面向復工復產、緩解心理壓力等現實需要，而解封也有其客觀基礎，根據最新形勢判斷，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷；分步解封比較穩妥，兩個時間節點相隔14天，相當於設了考察期和緩衝期。

南開大學周恩來政府管理學院教授常健說，鑒於新冠肺炎疫情的特殊性，解封以後可能發生新狀況，分步解封將使人們有較為充裕的時間和條件解決預想之外的問題。

除發布解封通告，武漢也在為從「戰時」到「平時」做好種種準備。23日，武漢有110餘條公車線路駕車上路試跑；連日來，江漢七橋、軌道交通8號線二期、大東湖深隧工程等諸多城市建設重大項目也陸續復工。

公衛防疫體系 動起來

解封後要慎終，疫情期間一直生活在武漢的張曉說，解封以後，政府還需對餐飲住宿、公共交通等予以規範管理。常健強調，人們要在理念上從「絕對安全」轉變為「與風險共存」，因為從病毒自身規律來看，即使完全封鎖也難以將其完全消滅；如果要與新冠病毒長期共存，人們需要採取風險規避、風險控制等管理措施，確保風險在可控範圍內，但主要目標不受影響。

常健指出，災難後續處理不當也將產生新的風險，對於當前的湖北特別是武漢來說，有關部門要以積極、科學的方式及時紓解民眾的負面情緒，也要對疫情進行總結和反思，以期完善公共衛生防疫體系等制度建設。

還有專家提醒，解封以後，湖北籍人員既要「走得出」，更要「進得去」。此前已有滿載務工人員的「點對點」大巴包車被擋在湖北以外省份「門外」的案例；持湖北身分證的人在招聘、租房等過程中也遭遇歧視；為此，需要各方與湖北加強溝通銜接，達成雙向理解。

本土新增病例 又歸零

大陸衛健委公告，至3月24日24時止，大陸新冠肺炎新增確診病例47例，均為境外輸入病例，完全沒有本土病例新增；新增死亡病例4例；湖北新增確診病例0例，新增報告境外輸入確診病例47例，累計報告境外輸入確診病例474例。

湖北省交通運輸廳副廳長王本舉25日表示，武漢市將從4月8日0時起，恢復武漢機場商業客運航班，不含國際航班和北京往返航班；3月25日起開始有序解除武漢外離鄂通道管控，預計到3月27日0時，武漢以外所有通道卡點全部撤除完畢。

(旺報)