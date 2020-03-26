上海某香奈兒專櫃，大陸民眾在挑選包款。（中新社資料照片）

雖然新冠肺炎疫情在歐美持續擴大，但是在大陸，甚至日本、南韓等亞洲地區，疫情已經逐漸緩和，市況慢慢恢復，電子商務成為如耐吉（Nike）和亞曼尼（Armani）等知名消費品牌在大陸因應疫情的新行銷通路。運動用品大廠耐吉表示，在亞洲主要市場，消費者開始回到店裡購物了，大陸市場季營收雖然罕見下滑趨勢，但因強勁電子商務銷售而獲得緩衝。

耐吉公布截至2月29日的2019財年第三財季業績報告，期內，Nike總營收年增5%至101億美元，高於預期；毛利年增3%至44.7億美元，毛利率44.3%，略微下滑。

亞洲市場銷售回暖

受疫情期間暫時關店影響，第三財季，Nike品牌在大中華區的銷售額下滑5%至15.1億美元。先前Nike品牌在大中華區的銷售額已連續22個季度呈雙位數成長。Nike總裁兼首席執行官唐納荷（John Donahoe）表示，隨著新一季中國市場開始復甦，集團有信心應對全球嚴峻的零售環境；目前大中華區約80%的門店已經正常運營，在大陸一線城市中這一比例會更高。

唐納荷談到大陸市場的動態時表示，「人流回來了，消費者回到店裡面買東西了……他們通常都戴著口罩，但他們回來了。」在日本與南韓狀況也是如此，這幾個國家都已經度過疫情最糟的高峰。由於全球疫情大流行，2020年東京奧運已正式決定延期。耐吉表示，仍將持續推出原本要配合奧運上市的一些新產品。

供應斷流 業績預期悲觀

另外，由於全球新冠肺炎疫情蔓延，Chanel、Hermes和Gucci等奢侈品牌相繼宣布取消時裝周和關閉工廠。不過，在北京多家奢侈品牌店，店員均表示，目前門店尚未受到國外工廠停工影響，上新品節奏和價格保持正常。

由於疫情影響，顧客減少，加上全球供應斷流，奢侈品行業和相關零售公司的業績預期都頗悲觀。《華夏時報》報導，在北京西單和金融街等區域的奢侈品店，雖然是工作日，依然有不少人出來逛街，LV、Dior和Gucci等專賣店也有顧客進入選購，但人數並不多。

為了克服線下門店銷售受阻，奢侈品牌轉戰線上已成趨勢。20日，亞曼尼集團旗下重要的奢侈品牌喬治亞曼尼天貓官方旗艦店開業，在此之前，亞曼尼品牌已經陸續有Emporio Armani、Armani Exchange等多個子品牌在天貓開店。2020年以來，已經有卡地亞、Prada等多個品牌相繼上天貓開店。

(旺報)