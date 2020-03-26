為促進大陸消費復甦，近來大陸多地推出發放消費券、景區門票半價等措施外，3月以來，包含浙江、江西及甘肅省隴南市等三地，更相繼推行2.5天假期制來刺激消費；例如浙江省發文鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關與社會團體、企業單位落實帶薪休假制；江西也要求各單位優化工作安排，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。

據中新經緯引述中泰證券研究所高級經濟學家楊暢指出，該政策反映進一步刺激消費的積極態度，有可能對服務消費、休閒旅遊等產業形成刺激作用；是否有其他省分跟進，則要看其他省分的具體情況，需把握生產與休閒之間的均衡點。

華融證券宏觀經濟研究員黃羽則相對看好，他認為，在目前大陸國內外經濟下行壓力加大之下，未來可能有更多地方推出類似政策，擴大內需將是大陸提振經濟的主要手段。

事實上，大陸鼓勵實施彈性假期並非新鮮事，2015年8月就曾推出《國務院辦公廳關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見》鼓勵彈性作息。回顧前幾年，包含河北、重慶、福建、浙江、廣東、江蘇等10多各省市也都推出過鼓勵休假2.5天的文件。

觀察在這波疫情期間，對大陸觀光休閒等產業產生巨大衝擊。據中國旅遊研究院測算，受疫情影響，2020年第1季及全年的大陸國內旅遊人次將下降56%、15.5%；旅遊收入各降69%和20.6%，進而預計全年年減9.32億旅遊人次與1.18兆元（人民幣，下同）。

再看到近期大陸電影院開始恢復營業，據貓眼專業版數據顯示，截至23日共528家影院復工、復工率4.65%，但單日全國票房僅2.08萬元還待提升。

(旺報)