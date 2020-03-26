長安一車廠工作人員在進行渦輪增壓發動機零件組裝。（新華社資料照片）

全球疫情正熾，中美貿易糾紛卻仍在拉鋸。美國貿易代表署25日宣布，從25日起，11項中國出口美國商品再獲得延長免徵關稅期限1年，另有22項商品未獲延長，將被重新加徵25%的關稅。不過，美國貿易代表署也指出，中美在第一階段貿易協議的農業相關條款的施行已取得進展，許多美國農產品獲益於大陸方面的關稅減免。

中美第一階段貿易協議已於日前生效，但是仍有相當一部份關稅保留，例如自2018年7月6日起，美國對總價值約為340億美元的中國出口商品加徵25%關稅；2019年3月25日，美國貿易代表署宣布，對上述商品中的部分商品暫時免除加徵關稅，為期一年。

第一階段協議獲進展

昨日，在一年期限到期前，美方更新了暫時免除加徵關稅的名單，其中11項商品繼續獲得延長免徵期限1年，22項商品未獲得延長，將自25日起被重新加徵25%的關稅。根據公告，獲得延長免徵期限的商品包括潛水用水過濾機械、吸乳器等，將被加徵關稅的商品包括潛水離心泵、鑄鐵葉輪外殼、為渦輪增壓器設計的壓縮機殼體等。

另據路透報導，美國農業部和美國貿易代表署美國時間24日表示，美中在實施第一階段貿易協議的農業相關條款方面已取得進展；在一份聯合聲明中，他們列出了一系列有助於增加美國牛肉、家禽和其他農產品對中國出口的措施，並表示，美國的食品和農產品出口受益於大陸方面的關稅減免。

「這些措施表明，中國正在朝著實施第一階段協議的正確方向前進」美國農業部長珀杜表示，「我們將繼續與中國合作，確保其完全履行承諾，並期待在我們繼續進行雙邊討論的同時看到進一步的改善和進展。」

陸增加美農產品採購

1月15日中美簽署第一階段貿易協議，北京同意對美國農產品的購買規模增加近一倍，隨後並降低幾項美方認為限制其進入利潤豐厚的中國市場的農業貿易壁壘；例如，中國承諾，如果美國發現禽流感病例，不會全面禁止美國家禽進口，只暫停從發現病例的州進口。

大陸最近還增加了對美國農產品的採購，包括自2017年以來首次購買硬紅冬小麥，以及採購自2013年以來最大規模的美國玉米，但目前大陸進口大豆等關鍵產品的數量仍遠低於貿易戰爆發前水準。根據美國農業部的資料，截至3月中旬，中國採購的美國大豆總量約為1210萬噸，而2017年同期，中國購買了近3500萬噸。

(旺報)