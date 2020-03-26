中國美國商會25日發布的最新一期「新型冠狀病毒肺炎疫情對會員企業影響」問卷調查結果顯示，近二分之一會員企業預計將在一個月內恢復正常營運，許多公司表示將維持原有投資水準。

據《第一財經》報導，中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）表示，從他們上一次調查開始，新冠肺炎疫情已演變為全球大流行，接近一半的會員表示，病毒在世界傳播會對他們在中國的營運產生中等乃至嚴重的影響；但是，也並不是所有企業想法都這麼悲觀。「近1/4的企業表示，他們將在4月底之前恢復全面運轉；22%的公司現在已經恢復正常營運。」葛國瑞表示，「並且，40%的會員還表示他們將維持原計畫的投資水準，這一比例較上月調查結果大幅上升。」

接受調查的企業中，40%表示將維持原有投資水準，這一比例較上月調查資料上升了17個百分點，同時有三分之一受訪企業表示暫時無法判斷本次疫情對其投資計畫的影響，該比例較2月調查的50%也有所下降。

按企業規模來劃分，員工規模超過250人的受訪企業中，約半數都表示將保持原有投資計畫；員工規模少於250人的受訪企業中，僅有19%表示會保持原有投資計畫，有45%表示會下調其投資力度，同時有超過四分之一的受訪技術企業和近三分之一的服務業企業計畫下調其對在華業務的投資力度。

在長期影響方面，半數受訪美商表示，暫時無法判斷新冠肺炎疫情對長期策略的影響，該比例較上月調查下降了5個百分點；三分之一受訪企業表示不會造成任何影響。

截至13日，近四分之一的受訪美商表示，其全體員工依然維持遠端辦公狀態，35%受訪企業表示已有超半數員工返崗復工。按地區劃分，在湖北省及其相鄰省分有製造場所的受訪企業中，34%表示，其員工依然全員維持遠端辦公狀態。

(旺報)