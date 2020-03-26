疫情下，中共停止小型軍演，但大型的照舊，圖為解放軍在東南沿海軍演資料照。（中新社）

國民黨籍立委溫玉霞25日在立法院質詢時問，大陸在疫情壓力下，是否可能停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）；國安局長邱國正回答表示，的確有這個可能，中共在疫情紛擾下必須找出口點。此外，邱國正說，中共軍演小型的有停止，但大型的，它一樣會做。

立法院外交及國防委員會25日邀請國家安全局長邱國正等提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。邱國正認為，中共的打壓沒有停止，且疫情的紛紛擾擾中國都需要找一個出口點，目前仍在注意中；至於是否會再奪台灣邦交國，邱國正回應，都有在掌握中，但不適合公開說，不能對外說明。

稱陸確診歸零可議

有關大陸疫情，邱國正則表示，大陸公布的數字一定有所出入，它有很多方法，如降低量體溫的標準，就可以降低確診數字。邱國正在答覆民進黨立委何志偉質詢時，作此說明。至於大陸有幾天境內確診人數是零，邱國正說，大陸把標準調低，確診數字就會調低，其目的就是為做大外宣，並讓大陸人民認為疫情已控制。

陸核子動力艦照常出海

另有國安局官員答詢時說，大陸從3月18日開始確診人數歸零，但國安局有數字，不過國安局官員說無法公開說明，會後提供給委員。邱國正說，大陸最初隱瞞數字，可能是不知疫情的嚴重。

對於共軍在疫情期間的動態引發關注，國防部電展室主任郭先琛在回應民進黨立委王定宇質詢時則表示，就國防部的觀察來看，近2個月共軍海、空軍部隊沒有差異，但地面部隊大型演訓暫停。王定宇續問，共軍核子動力潛艦有無因疫情影響暫停出港，郭回應「沒有」，並補充說，目前國軍所掌握的消息，與大陸自行公布的軍情動態差不多，沒有額外消息。

(旺報)