25日，台灣新增一名國航空服員確診。（本報系資料照片）

中央流行疫情指揮中心25日表示，台灣新增19例新冠肺炎確診個案，全是境外移入，包含4名從英國留學返台的同校學生，以及一名國航空服員與埃及團成員，特別的是，返台的英國留學生中又有一人有味覺變差的症狀，指揮中心也特別呼籲有相關症狀者應多加注意。

指揮中心發言人莊人祥表示，加上這次確診的國航空服員，台灣共累積4名航空從業人員確診，除2名貨機機師外，另有1名國航空服員及另1名非國航的外籍空服員，針對該名國航空服員目前已匡列8名密切接觸者，包含同住、非同住家人以及同事，至於乘客則未被列在其中。

由於此案是在19日全面實施境管前返台，因此僅需自主健康管理，外界擔憂將成防疫破口，但中國醫藥大學附設醫院小兒感染科主任黃高彬認為，現在航班大砍，這類航空從業人員已不多，按比例原則來看是可被接受的。

他進一步說明，空服員或機師因長時間在密閉空間工作，在無法確認班機內是否有陽性個案的狀況下，本來就有很高的感染風險，儘管如此，政府的防疫措施也不可能面面俱到，百密總有一疏，這種少數個案的感染風險應不高。

至於案222至225則是留學英國的同校學生，研判為互相認識而傳染，其中案225更出現味覺變差的症狀，台大醫院小兒感染部主任黃立民認為，味覺變差已成為判斷新冠肺炎的指標之一，指揮中心也呼籲，有類似症狀的民眾，可提供給醫師作為參考，列為篩檢的評估。

25日新增的案226則是埃及旅遊團成員，疫情監測組組長周志浩指出，埃及團共累積10人確診，全團51人已完成採檢，其中42人陰性、9人陽性，另有1名確診則是接觸者。

目前台灣進行居家隔離的人數為2122人，居家檢疫則為4.6萬人，違反居家檢疫、居家隔離規定而被開罰的共229人，其中居家隔離的累計罰鍰達114萬，居家檢疫的累計罰鍰則達1752萬元。

(旺報)